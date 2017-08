Projeto Viver Saúde do Sesc chega a Itaiópolis

O Sesc estará com o projeto itinerante Viver Saúde em Itaiópolis. Composto de uma unidade móvel que leva consigo um acervo com os mais variados conteúdos de Educação em Saúde, o projeto contribui para o desenvolvimento social, através da realização de ações de promoção em saúde que buscam a efetiva participação comunitária.

O lançamento do Viver Saúde na cidade será no dia 24 de agosto, às 9h, no salão nobre da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, com a presença de representantes do Sesc e da Prefeitura Municipal. A unidade móvel visita escolas, empresas e instituições locais, em uma parceria com a Prefeitura Municipal. Entre os serviços realizados estão orientações sobre higiene, álcool, drogas e sexualidade.

O foco do projeto Viver Saúde está centrado numa abordagem no sentido da construção de uma atenção à saúde integral em que as pessoas e os grupos sociais assumem maior controle sobre a saúde e suas vidas e em que a racionalidade do modelo biomédico dominante seja transformada no cotidiano de suas práticas.

Sobre o Viver Saúde: O Viver Saúde é um projeto pioneiro do Sesc em Santa Catarina. Trata-se de uma unidade móvel composta de um acervo de kits temáticos sobre saúde e cidadania. Sua realização se dá a partir de parcerias locais, onde é identificada a demanda de cada comunidade, e as temáticas a serem abordadas. O Viver Saúde se instala nas comunidades por cerca de 90 dias, e realiza atividades educativas em escolas, instituições e demais espaços de interesse público. Seu acervo conta com DVDs educativos, folderes, álbuns, jogos, banners, cartilhas e folhetos que permitem a realização de vivências, dinâmicas de grupo, cursos, oficinas, palestras e debates com os mais variados públicos.