PSD de Itaiópolis se fortalecendo a cada dia

No último dia 29 de setembro aconteceu em Itaiópolis, um grande encontro do PSD (Partido Social Democrático) na sede da ASPI (Associação dos Servidores Públicos de Itaiópolis), objetivando novas filiações e assuntos gerais.

Foram mais de 300 novas filiações que vieram para somar forças às lideranças que já estão filiadas ao partido.

O evento contou com a presença do prefeito municipal Reginaldo Fernandes, do deputado Darci de atos, do presidente municipal do PSD Alcides Nieckarz, além dos vereadores: Felipe Tavares, Otávio Melnek, e Celestino Smangozevski.

O destaque foi a filiação de nomes de outros partidos que tiveram uma expressiva votação no pleito de 2016, e que agora vão fortalecer e engrandecer o PSD local e já objetivando as eleições de 2018, para deputado, senador, governador e presidente da república.

Em entrevista o prefeito Reginaldo, hoje a maior liderança do PSD local, destacou que a quantidade de filiações mostra que as pessoas estão acreditando no projeto do PSD para Itaiópolis e para o estado de Santa Catarina.