Rainha e princesas de Itaiópolis na Alesc

Considerado o maior evento do planalto norte, a Festa do Boi Ralado, realizada no município de Itaiópolis, foi divulgada na tarde desta quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa. Em sua 19ª edição, a festa que reúne as culturas alemã, polonesa e ucraniana acontecerá de 27 a 29 de outubro, no Estádio 16 de abril.

Para destacar alguns dos atrativos do evento, o prefeito Reginaldo Fernandes (PSD) ocupou a tribuna. Considerando a expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas por dia, durante os três dias, Reginaldo salientou que a festa movimenta a economia da região. Com a apresentação de três shows nacionais, além de shows locais, ele informou que os visitantes poderão apreciar também exposições, comida típica e outros atrativos como passeios panorâmicos de helicóptero.

Na ocasião, a rainha Paloma Eduarda Gadotti, acompanhada das princesas Taiane Woiciechovski e Isabela Andrzejewski, convidaram os parlamentares e a sociedade catarinense a prestigiarem o evento. De acordo com os organizadores, a festa celebra também o pré-centenário do município, que em 2018 completa 100 anos de emancipação.

ATRATIVOS DE ITAIÓPOLIS

O prefeito destacou que o município se destaca com o turismo religioso com os vestígios da imigração polonesa na região, com as Capelinhas do Rosário, um conjunto de cerca de 20 pequenas capelas, erguidas numa área anexa a Paróquia Santo Estanislau, no bairro Paraguaçu. Trata-se de uma homenagem aos 25 anos de pontificado do Papa João Paulo II, de origem polonesa.