Realizado o I Seminário da Rede de Atendimento da Criança e Adolescente do Planalto Norte

O colegiado de Direitos da Criança e do Adolescente realizou nos dias 24 e 25 de outubro, o I Seminário da Rede de Atendimento da Criança e Adolescente do Planalto Norte, em Mafra.

Participaram do evento juízes, promotores, prefeitos, vereadores e secretários municipais, conselheiros tutelares, coordenadores de CRAS, CREAS, casas e abrigos institucionais, representantes da saúde, representantes da educação e conselhos municipais e demais políticas públicas.

Para Fábio Rodrigues, coordenador do Colegiado, a iniciativa visa trocar experiências, pois não há clientes e sim seres humanos que precisam de auxílio. O intuito é fazer um padrão de atendimento, tratar a família da melhor forma possível, provocar a todos para produzir.

André Furtado Ferrari realizou uma palestra motivacional lembrando que todos merecem uma segunda chance.

O promotor Alício Henrique Hirt falou um pouco sobre a atuação do Ministério Público na infância e adolescência.

Já o juiz Fernando Rigoni enfatizou que o evento serviu para trocar experiências e não apenas tecer críticas. Falou sobre tratamento legal, rede de ampla proteção e rede de atendimento.

No segundo dia do evento o pedagogo Joelson dos Passos debateu com os participantes sobre ato infracional. No período da tarde Adriane de Oliveira Ningliski falou sobre alienação parental.

O Seminário, segundo a opinião dos organizadores, foi sucesso de público e atingiu os objetivos neste primeiro momento. A intenção agora é que este evento entre no calendário e que seja realizado periodicamente a fim de não deixar o movimento se apagar e garantir, assim, a otimização da rede de atendimento social na região.