Rede Ambiental Embraco comemora resultados de mais um ano de atividades socioambientais em Itaiópolis

Projeto mobilizou 16 instituições de ensino de Itaiópolis em torno do tema hortas escolares, lixo zero e jardinagem

Compartilhar no Facebook

Com o tema hortas escolares, lixo zero e jardinagem, a rede ambiental Embraco 2017 finalizou mais um ano de atividades com ações de sustentabilidade envolvendo escolas e comunidade de Itaiópolis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na tarde de quarta-feira, dia 29, ocorreu o encerramento nas dependências da unidade de Componentes & Cooling da Embraco, em Itaiópolis, e contou com a palestra de Maria Eli Rabethge, coordenadora da Educação infantil da Rede Municipal de Educação de Joinville. Ela falou sobre resiliência e transformação trazendo a experiência no CEI Espinheiros.

Foi, também, um momento de comemorar e refletir sobre os objetivos alcançados no ano por meio dos projetos, que têm apoio da Secretaria de Educação de Itaiópolis, da 25ª Gerência Regional de Educação do Estado, da Epagri e da Associação de Mulheres Horticultoras da Agricultura Familiar. Durante o encerramento, foram sorteados livros para as escolas participantes.

Este ano, a Rede Ambiental Embraco envolveu APAE, CEI Bom Jesus, CEI Lucena, CEI Semeando o Saber, CEI Tia Erci, CEI Vila Nova, e as escolas Amandus Bauer, Antonio Blaskowski, Odir Zanelatto, Paulo Cristiano Heyse, Renascer, Rio da Areia, Secção Schneider, São João Batista, Virgílio Várzea e NAES. Cada uma das instituições recebeu a visita de Juliano Riciardi e Alaíde Santos, consultores socioambientais da Embraco, que ajudaram na implantação do projeto.

A Rede Ambiental Embraco nasceu há cinco anos e tem como proposta atuar junto às instituições de ensino em ações, programas e projetos com o foco socioambiental, buscando somar esforços e enriquecer os resultados de cada trabalho.