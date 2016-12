Reginaldo anuncia equipe de governo e fala dos desafios a partir do próximo ano

Durante esta semana o prefeito eleito Reginaldo Fernandes Luiz divulgou alguns nomes dos secretários que farão parte de sua equipe de governo e também falou do momento difícil em que as Prefeituras estão passando e das desafios que sua gestão encontrará pela frente.

O prefeito eleito entende que o Brasil vive um momento muito difícil, onde existe uma crise institucionalizada no pais obrigando os governantes a se adequarem muito a realidade e tomarem muitos cuidados em suas gestões. “Os novos gestores públicos terão que “tirar leite de pedra”, tamanha a dificuldade em gerir uma Prefeitura nos dias atuais, temos que ser muito responsáveis e transparentes” – pontou Regi, explicando que para isto acontecer primeiramente é necessário escolher uma equipe muito enxuta, técnica e competente – “com pouco temos que fazer o máximo” – pontou.

Explicou que montou sua equipe, usando estes critérios, onde a sociedade irá cobrar muito as ações do executivo que deve agir com muita responsabilidade, agilidade e transparência respondendo aos anseios da comunidade itaiopolense.

Reginaldo disse estar ciente das dificuldades do município, principalmente com relação as estradas, onde Itaiópolis tem uma grande extensão territorial e essencialmente agrícola, onde a grande quantidade de estradas tem que estar e boas condições de trafegabilidade para os produtores rurais receberem seus insumos e escoarem suas safras, além dos ônibus escolares que transportam os estudantes precisam de vias em boas condições de uso.

Diante disto frisou que irá retornar com uma equipe de obras permanente na região da Moema e da Iracema, lembrando que quando foi prefeito, estas equipes já existiam, facilitando e agilizando o atendimento naquelas região do interior onde existe uma grande produção agrícola. – “com esta descentralização atenderemos com muita mais eficiência nossos agricultores e as comunidades do interior” – destacou Regi.

Já na área da saúde, o prefeito eleito, disse que é a segunda necessidade do município, e que esta área precisa ter gestão, desta forma anunciou que escolheu para ocupar a saúde um gestor, trata-se do ex-gerente do Banco do Brasil de Itaiópolis, Benedito Bento Marques que também atuou na transição da antiga Coopernorte. Reginaldo entende que Bento é uma pessoa capacitada e experiente que dará um choque de gestão a área da saúde de Itaiópolis.

Na Secretaria de Educação ele anunciou o nome da professora Solange Steffen, a qual considera uma especialista na área da educação. Já na Secretaria de Obras, anunciou o nome de Rudi Goelbeck, entendendo ser um conhecedor de estradas, máquinas e que conhece muito bem a realidade viária do município. O titular da Secretaria de Administração será o advogado Maurício Ataíde. Quem responderá pela Secretaria de Finanças permanecerá a Vania Pietrowski Bauer. A única Secretaria que será criada será a da Indústria e Comércio, pois segundo o prefeito há necessidade de um fortalecimento das indústrias do município e trazer novas cá, visto que Itaiópolis está muito carente em oportunidades de emprego. Reginaldo afirma que tomou conhecimento de que na atual administração foi feito um exame seletivo para preencher alguns cargos de serviço de creche, limpeza, motoristas ente outros, em torno de 70 vagas disponíveis, porém tivemos mais de 1.000 (mil) pessoas inscritos, isto demonstra claramente a necessidade de empregos em Itaiópolis, então só por isto já justifica a criação desta nova Secretaria visando sobre maneira a criação de novas oportunidades emprego no município.

Reginaldo se comprometeu em dedicar-se “de corpo e alma” para o melhor do município, planeja ir a Florianópolis e Brasilia constantemente atrás de recursos e subvenções. E finalmente falou na prioridade da revitalização da rodovia de acesso a Itaiópolis, onde diz ser uma questão de honra revitalizá-la, onde será um dos assuntos prioritários junto ao governador assim que assumir a Prefeitura no próximo dia 1º/01/2017.