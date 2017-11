Ruas de Itaiópolis ganham novas placas

Está sendo realizada a reposição das placas em má conservação ou desgastadas das ruas da cidade durante esta semana. As ruas que não possuem placa também estão ganhando localização através de novas placas.

Todas as novas placas contém o nome das respectivas ruas, inclusive com numeração como podemos ver nas fotos. Elas estão primeiramente sendo colocadas nas ruas do centro e nos bairros da cidade.

Totalizando 114 ruas com 257 placas novas. Posteriormente quem também irá recebe-las, são as demais localidades do interior, sendo mais 94 placas novas sinalizando as localidades.