Semana da criança foi comemorada em Itaiópolis

As unidades escolares infantis e de ensino fundamental, comemoraram durante todo o mês de outubro a “semana da criança”, com diversas atividades recreativas. Também aconteceram atividades extraclasse, variadas e interessantes, visando dar à criança, oportunidades de lazer e sociabilidade educativas.

Elas foram providas juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte:

– CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – “Cantando e Contando Histórias”. Projeto desenvolvido pela professora Salette Mildenberger. A contação de histórias estará acontecendo nos dias 05, 06, 09, 10, 11/10.

05/10-Pré Escolar “Anjo da Guarda” e Pré Escolar “Paraguaçu”

06/10-Pré Escolar “Cantinho Feliz” e Pré Escolar “Anjos do Amanhã”

09/10-C.E.I Vila Nova e C.E.I Lucena

10/10-C.E.I Tia Erci e C.E.I Bom Jesus

11/10-C.E.I Crescer e C.E.I Semeando o Saber

17/10-Pré Escolar “Abelhinha Feliz” (Matutino)

19/10-Pré Escolar “Abelhinha Feliz” (Vespertino)

– ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS RURAIS – “Caça ao Tesouro” e outras atividades recreativas foram desenvolvidas nas escolas rurais, organizadas pelas orientadoras pedagógicas Melissa G. Zerger e Luciane Blaszkoski.

06/10- Escola Rural Rio da Areia

09/10- Escola Rural Secção Schneider

10/10- Escola Rural Baía do Itajaí

10/10- Escola Rural Nova Esperança

11/10- Escola Rural Poço Claro II

– LANCHE FESTIVO – Sob a supervisão da nutricionista Bruna Silva. As unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental tiveram um dia de Lanche Festivo. Uma alimentação diferenciada será servida aos alunos que lancharão, junto a seus professores, num momento de confraternização.

06/10- Escola Rural Rio da Areia

09/10- Escola Municipal Renascer e Escola Rural Secção Schneider

10/10- Escola Municipal Bom Jesus, Escola Rural Nova Esperança e Escola Rural Baía do Itajaí

11/10- Centros de Educação Infantil, Pré Escolares (exceto “Cantinho Feliz”), Escola Municipal Rio da Estiva, Centro Educativo Itaiópolis e Escola Rural Poço Claro II.

As atividades para os pré escolares seguiram até o dia 20/10, com a visita dos alunos à praça Central, centro de recepção e Prefeitura Municipal de Itaiópolis, com as seguintes escolas: – pré escolar “Anjos do Amanhã” (Distrito); “Anjo da Guarda” (Iracema); Pré escolar “Cantinho Feliz” (Moema); Pré escolar “Paraguaçu” (Paraguaçu)

Outras atividades foram desenvolvidas, de acordo com a programação de cada unidade escolar em particular.

A criança tem o direito de ser feliz, de ser valorizada, respeitada e amada. Ela passa a maior parte do tempo na escola, que por sua vez desempenha sua função social, proporcionando à criança um ambiente feliz, acolhedor e amável.

“O homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira.”

Nietzsche