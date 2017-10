Sindicato dos Servidores de Itaiópolis inicia coleta de assinaturas para derrubar nova legislação trabalhista

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaiópolis e Região (SINTRAMIST) está promovendo em sua sede, sito a rua Engelberto Linzmeyer, 445, bairro Bom Jesus, Itaiópolis, ato público para coleta de assinaturas em apoio ao projeto de lei de iniciativa popular que tem por objetivo revogar a atual lei da “reforma” trabalhista (lei 13.467/2017), cuja vigência está prevista para o próximo dia 11 de novembro, e que retira inúmeros direitos dos trabalhadores consolidados na CLT, além de afrontar a Constituição Federal.

A direção do Sindicato aproveitou o almoço do Servidor Público, realizado no último dia 15 de outubro para divulgar o trabalho e coletar assinaturas dos trabalhadores presentes no evento. Segundo o sindicado, já passaram de 50 assinaturas, mas precisa de muito mais, “pois o que os políticos fizeram não foi uma “reforma” na CLT, mas sim um desmonte nos direitos conquistados ao longo dos anos pelos trabalhadores”, disse o presidente do SINTRAMIST.

O ato está sendo organizado pelo FST (Fórum Sindical dos Trabalhadores) e tem apoio total do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaiópolis e Região, além das seguintes entidades: Nova Central, CSPB, FETRAMESC, SITICOM, entre outras.

A lista de apoiamento ao projeto de lei de iniciativa popular encontra-se na sede do SINTRAMIST. Para assinar o documento basta o interessado passar no sindicato e ter em mãos o título eleitoral. As igrejas, as associações comunitárias, clubes, escolas entre outras também estão convidadas a colaborar com a coleta das assinaturas. O objetivo do FST é coletar 2.000.000 (dois milhões) de assinaturas, para derrubar a nova legislação trabalhista, que vai precarizar as relações de trabalho, permitindo a exploração da mão de obra sem a devida proteção. Em Itaiópolis, segundo a direção do SINTRAMIST, o objetivo é coletar pelo menos 2 mil assinaturas.