Unidades escolares de Itaiópolis recebem presentão de fim de ano

Na manhã da última sexta-feira 08, ocorreu a entrega de 6 (seis) televisores da marca Philco no tamanho de 40 polegadas a cinco unidades escolares do município de Itaiópolis. As unidades foram contempladas com os televisores, pois era de grande necessidade das mesmas. Quem recebeu os aparelhos foram as diretoras das unidades escolares, que relataram ser realmente um presente de grande valia para suas crianças.

As unidades escolares presenteadas foram: pré-escola Anjos do Amanhã 1TV, C.E.I. Tia Erci, C.E.I. Crescer 2TVs, C.E.I. Bom Jesus 1 TV, C.E.I. Lucena 1 TV. Além dos equipamentos já entregues anteriormente a outras unidades ao longo do ano, como visto na tabela a seguir.

Além das TV’s, todas as unidades escolares receberam lixeira de 100 litros e de 50 litros com pedal de plástico reforçado.

EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES