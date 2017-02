Várias obras e melhorias são iniciadas em Itaiópolis

Um dos projetos de campanha do atual prefeito Reginaldo já está começando a se tornar realidade: a construção do ponto de operações da Moema

A Prefeitura Municipal de Itaiópolis, durante a última semana deu início há várias obras no centro e nos bairros, como asfaltamentos, limpeza de bueiros, recuperação de pontes, operação tapa buracos.

Um dos principais projetos proposto na campanha do atual prefeito Reginaldo, já está começando a se tornar realidade, a construção do ponto de operações da Moema, que irá agilizar as obras no interior, além de uma significativa economia aos cofres públicos em combustível no transporte e deslocamento de maquinários e desgaste dos mesmos no deslocamento.

Entre as várias obras e melhorias iniciadas destaca-se:

– Revitalização na av. Tancredo Neves, como limpeza das laterais na nesta via, obras de tubulação e revitalização do asfalto próximo a Clínica Vida, indo sentido a cidade e em direção ao bairro Bom Jesus;

– Limpeza das laterais na rua Tancredo Neves e obras de tubulação

– Rampa de acesso na lateral da praça Brasil e sua sinalização;

– Conclusão da entrada Cohab Lucena;

– Limpeza de bueiros e valas na rua Odir Zanelatto;

– Recuperação de pontes em Amandus Bauer;

– Mini operação tapa buraco no morro do Paraguaçu;

– Roçada no morro do Paraguaçu.

Bairro Bom Jesus

Um dos bairros que mais necessitavam atenção pelo poder público, o Bairro Bom Jesus recebeu melhorias em um dos trechos mais críticos, a avenida Tancredo Neves próxima a Clínica Vida.

As melhorias iniciaram na manhã de terça-feira (07), sendo realizado o sistema de captação pluvial, a outra parte que envolve a recuperação do trecho danificado está sendo realizada por uma empresa terceirizada.