1ª Caminhada Anjo da Guarda foi um sucesso

A 1ª Caminhada do Anjo da Guarda, realizada no último domingo, dia 22, reuniu cerca de 70 pessoas entre alunos, pais e comunidade em geral. Foram percorridos cerca de 5 km pelas ruas do bairro, num clima de descontração e alegria. “Foi muito legal” afirmaram os participantes, que consideraram uma boa oportunidade para o convívio familiar, com amigos e vizinhos, cumprindo o objetivo que foi fortalecer a interação entre pais, alunos, professores, a escola e a comunidade, além de incentivar a prática esportiva.

O professor de educação física, Fernando Rodrigues explicou que essa foi a primeira de muitas. “Teremos a 2ª, 3ª e muitas outras e já estamos programando a 1ª Cãominhada do Anjo da Guarda”, avisou. A direção da escola agradeceu a participação de todos e o apoio recebido de diversas empresas, pessoas físicas, amigos, pais e outros colaboradores que proporcionaram o sorteio de muitos brindes.