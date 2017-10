1º Festival de Bolos Regionais foi um sucesso de receitas

O 1º festival foi uma promoção do Conselho Municipal de Turismo em parceria com a Prefeitura Municipal e o Hotel Alyss, em homenagem ao centenário de Mafra.

Receitas inusitadas, diferentes, simples e sofisticadas, mas todas deliciosas. Assim o publico presente resumiu o 1º Festival de Bolos e Tortas Regionais realizado na tarde do último sábado, 21, no Hotel Alyss, com a participação de 13 inscritos. Os bolos foram confeccionados utilizando os produtos regionais: abóbora, aipim, amora, maçã, fubá, laranja, requeijão e torresmo.

Após degustação e avaliação de todos os bolos os jurados escolheram os que melhor preencheram os requisitos de aparência, originalidade (produto regional), capacidade de surpreender e sabor.

Em primeiro lugar foi escolhido o bolo de laranja, abóbora e mel, de Claudia Kazmierczak da Rosa, com 276 pontos. Em segundo lugar ficou a Torta de Requeijão com Amora, de Aline Sabrine Brandemburg, com 268 pontos e em terceiro lugar a Aplfelkuchen (de maçã), de César Augusto Kundlatsch, com 262 pontos.

O 1º festival foi uma promoção do Conselho Municipal de Turismo em parceria com a Prefeitura Municipal e o Hotel Alyss, em homenagem ao centenário de Mafra. A presidente do COMTUR, Eliane Villa Lobos Strapasson falou da emoção do evento. “Estamos muito felizes por esse festival ter revelado tantos talentos locais”, declarou e agradeceu em nome do conselho a todos os parceiros envolvidos. E disse já estar pensando na 2ª edição para o ano que vem.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado falou da importância de se enaltecer os sabores da região. “Para nós que estamos vivenciando o centenário da nossa cidade é um privilégio pode contar com um evento como esse”, afirmou. Agradeceu ao COMTUR e aos demais envolvidos na organização.

AMOR COMO INGREDIENTE PRINCIPAL

A vencedora do 1º Festival de Bolos Regionais, Claudia Kazmierczak da Rosa, disse ter sido incentivada pelo esposo a participar e que, para o evento desenvolveu uma receita especial utilizando três dos produtos listados – laranja, abóbora e mel.  Para ela a gastronomia é uma opção de amor em que se dá o melhor através da comida.

O consultor gastronômico do restaurante Vitorino, José Ricardo Zanchin falou que todos são vitoriosos por participarem dessa primeira edição independente do resultado. Falou da importância de se dedicar à gastronomia por amor e não visando resultados financeiros.

O chef de cozinha de Balneário Camboriú, Anderson Hansen enalteceu a organização do evento e a participação da população. “O festival foi realizado em uma data perfeita, no centenário de Mafra e priorizando os produtos regionais, uma feliz opção dos organizadores”, declarou parabenizando a todos os envolvidos e participantes.

Durante a apuração dos resultados os presentes puderam acompanhar palestra com Ângela Nardelli, mestre em turismo, Sociedade e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná, sobre “Gastronomia e Valorização da Cultura Local”.

JURADOS

Compuseram a mesa de jurados os seguintes profissionais:

– Ana Lucia Schelbauer – empresária do ramo gastronômico e promotora de workshops culinários;

– Daniele Santi Vieira Ferreira – empresária do ramo gastronômico, sócia proprietária do Pão da Nona, há 12 anos em Mafra e Itaiópolis;

– Ana Carolina Souza – proprietária do Armazém Mineiro, há 10 anos em Mafra;

– Anderson Hansen – chef de cozinha que trabalhou por 5 anos em restaurantes na Inglaterra, Portugal e Grécia; apresentou 2 programas de TV: “Ver Mais”, na TV Record e outro ensinando receitas na TV Brasil Esperança. Hoje atua na empresa Luhsol Eventos Especiais.

– José Ricardo Zanchin – consultor gastronômico do Restaurante Vitorino.

RECEITAS CONCORRENTES