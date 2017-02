21% das propriedades rurais em Mafra ainda não fizeram o CAR

Compartilhar no Facebook

Itaiópolis é um dos piores municípios do estado de Santa Catarina no cadastramento ambiental rural e está em último lugar na região do planalto norte catarinense.

Segundo os dados da Secretaria de Estado da Agricultura, na região: Campo Alegre cadastrou 72% das propriedades rurais, Mafra 79%, Monte Castelo, 75%, Papanduva 79%, Rio Negrinho 88 %, São Bento do Sul 74 % e em Itaiópolis apenas 62%, ou seja: Dos 5.266 imóveis rurais, apenas 3.296 foram cadastrados e estão legalizados com o CAR perante o Ministério do Meio Ambiente.

As propriedades rurais após vencido o prazo para o CAR, estarão sujeito a multa pelos órgãos ambientais. Não deixe de cadastrar seu imóvel rural e evite problemas futuros.

O alerta aos proprietários para que não deixem de fazer o CAR na última hora, pois não haverá tempo e nem pessoal disponível para cadastrar os imóveis rurais. Quem ainda não fez o CAR, procure o sindicato o quanto antes possível.