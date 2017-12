2º PBM realiza atos solenes de promoção e de encerramento de serviço de sargentos

Como costume, em ambas as solenidades os homenageados receberam o tradicional banho de mangueira

O 2º pelotão de Bombeiro Militar de Mafra realizou nesta semana dois atos solenes. Na segunda-feira (27) foi a solenidade de promoção por critérios de merecimento devido aos serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina com dedicação e com grande importância para toda a sociedade do 3º sargento BM Walter para a graduação de 2º sargento BM.

Na quinta-feira foi a vez do ato que homenageou o 3º sargento BM Valdecir que foi integrado ao grupo de bombeiros da reserva após anos de serviços prestados aos Bombeiros Militares de Santa Catarina, onde desempenhou diversas funções, sempre com dedicação, empenho e profissionalismo.

Como costume, em ambas as solenidades os homenageados receberam o tradicional banho de mangueira.