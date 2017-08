3ª edição da Semana da Nacional da Pessoa com Deficiência acontece dia 25 de agosto em Mafra

Dentro das festividades dos 100 anos de Mafra está programada para o dia 25 de agosto, no Cineplus Emacite, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em sua 3ª edição. Estão previstas participações de cerca de 700 pessoas, entre professores da rede municipal de ensino, profissionais da educação, estagiários, gestores, supervisores e orientação escolar, além da equipe técnica da APAE de Mafra. A realização é da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a APAE.

O tema do evento é “Pessoa com deficiência: direitos, necessidades e realizações”. A abertura está prevista para às 8h30min, seguida de apresentação de teatro da APAE. Na sequencia acontecerão duas palestras: das 9 às 12 horas palestra “O papel do gestor na educação e direitos das crianças e adolescentes (com olhos voltados para a inclusão), a ser proferida por Mauricio Fernandes Pereira e, das 13h30min às 17 horas, “Escola comum na perspectiva inclusiva”, por Rafael Castanho. Também haverá contação de histórias. A Semana encerra no dia 28 de agosto, com a Noite Cultural Inclusiva, no Cineplus Emacite, a partir das 19 horas.

Segundo a Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado iniciou em 2015 com um ciclo de palestras sobre a inclusão para os professores da rede municipal de ensino e da APAE de Mafra. “O evento aconteceu no mês de agosto, na Semana Nacional com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o objetivo de esclarecer aos docentes sobre os diversos tipos de deficiências, a importância do olhar do professor quanto a prevenção, estimulação e o respeito pela diversidade humana”, explicou. Ela mencionou ainda que Mafra sediou o Parajesc com as escolas municipais participando pela primeira vez com êxito nas competições.