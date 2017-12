4ª edição da Corrida Rústica Noturna reúne 160 atletas em Mafra

Esta foi a 4ª edição da Corrida Rústica Noturna, sendo a segunda com o nome do Professor João Martin Hau

A Corrida Rústica Noturna “Professor João Martin Hau”, realizada no último sábado (09), contou com 160 participantes, que reunidos na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, partiram para percorrerem 6,5 km pelas ruas centrais de Mafra.

A campeã geral feminino foi Sabrine Jacomozzi, com o tempo de 00:28:37. O campeão geral masculino foi Roberto Soares da Silva, com o tempo de 00:22:32. Com essa vitória, Soares conquista o tricampeonato da Corrida Rústica Noturna de Mafra. Esta foi a 4ª edição, sendo que as duas últimas levaram o nome do Professor João Martin Hau.

A realização da corrida foi da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio dos Supermercados Mig e Belém, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mafra, Exército Brasileiro, Rumo/ALL, Autopista Planalto Sul e Amplanorte, além das Secretarias Municipais e seus departamentos. Os organizadores do evento agradeceram ainda à família Hau e a todos os atletas e familiares participantes.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Categoria Feminino

NOME TEMPO SABRINE JACOMOZZI 00:28:37 JACKLINE CHUPEL 00:30:18 GREYSE RENATA HAU 00:30:38

Categoria Masculino

NOME TEMPO ROBERTO SOARES DA SILVA 00:22:32 LUCAS MARCELINHO SCONIECZNI 00:23:10 FERNANDO RENAN DA SILVA 00:23:38