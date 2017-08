4º Encontro Mafrense de Carros Antigos traz relíquias que remetem a histórias e culturas de diversas gerações

O evento ocorre no dia 3 de setembro no pátio do supermercado Mig, na Avenida Coronel José Severiano Maia, nº 768, Centro. A entrada é gratuita.

O dia 3 de setembro será marcado por uma diferente opção cultural e de lazer. Nesta data, acontece o 4º Encontro Mafrense de Carros Antigos e o III Opala Riomafra, como parte das comemorações do Centenário de Mafra.

Mais de 200 clássicos são esperados no evento, que é organizado pelo Clube Antigo Mobilistas. Algumas das relíquias, além de possuírem valores históricos e culturais, têm valor estimado em mais de R$ 300 mil.

Realizado com o objetivo de despertar o interesse do público para os automóveis antigos e históricos e também de resgatar o automobilismo na cidade, as raridades que marcaram a infância e a juventude de diversas gerações, hoje são colecionadas e contam, por si só, a evolução dos automóveis. Os harleyros, que também passam de geração em geração o amor pelas motos, vão expor suas Harleys.

O ambiente familiar vem a cada ano crescendo e proporcionando momentos imperdíveis, nos quais pais passam, com amor e saudosismo para seus filhos, os valores repassados pelos pais e avós. Carros nacionais e importados, da década de 20 e com mais de 30 anos equipados com peças originais vão encantar os amantes das máquinas.

A mostra tem início às 8h, com a chegada de veículos de todo o sul do país. Haverá exposição de concessionárias da região, food trucks e brinquedos infláveis para as crianças. O evento segue até às 17h, com saída dos veículos de fora a partir das 15h.

