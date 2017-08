67 anos de VIDAS no Hospital São Vicente de Paulo

No aniversário do HSVP, toda a população de Mafra e região é presenteada com a implementação de novos equipamentos e ampliação da estrutura da entidade

A vida é o bem mais precioso que possuímos mas, por vezes, ela pode ser muito frágil. E são nesses períodos de fragilidade que precisamos nos amparar e ganhar forças em ombros amigos. Em 2017, o Hospital São Vicente de Paulo completa 67 anos de amizade com o povo de Mafra e região. Já é mais de meio século trabalhando em prol da saúde da população, para oferecer qualidade de vida.

Foi em 1950 que o sonho tornou-se realidade. Que a ideia de construir um Hospital para atender às comunidades de Mafra e arredores, saiu do papel e ganhou sede na Rua Senador Salgado Filho. O terreno, doação de Elzira Bley Maia, tornou-se um dos endereços mais importantes da cidade de Mafra. E até hoje os serviços oferecidos pelo Hospital São Vicente de Paulo prezam pela excelência e satisfação de todos aqueles que os procuram.

Aquela ideia inicial deu origem à Associação de Caridade São Vicente de Paulo e iniciou pequena, mas alçou um vôo tão longo a ponto de tornar-se um Hospital de referência em sua atuação, em todo o Planalto Norte e por todo o estado de Santa Catarina.

No início, a instituição era denominada Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, com 68 leitos, tendo registrado 1.204 internações no primeiro ano de atuação. Desde lá, houve vários períodos de dificuldades, mas com garra e determinação todos foram superados, tendo em vista sempre a importância de dedicar o melhor serviço à comunidade. Em 2016 tivemos 4.804 internações sendo 68,15% pelo SUS.

Equipe afinada, estrutura moderna

Nas mãos de exímios diretores, médicos, irmãs e colaboradores que dedicaram seu tempo e trabalho para esta Casa hospitalar, foi possível aprimorar técnicas e aperfeiçoar o trabalho durante esses 67 anos. Também deve-se o sucesso à comunidade de Mafra e região, que sempre auxiliou em situações de necessidade

Destaca-se, nesse sentido, ações como a campanha conta de luz, com doações por meio deste pagamento e o Clube de Amigas do Hospital, que reúne artesãs talentosas que confeccionam e vendem produtos em prol desta casa.

O hospital é um ambiente moderno, com grande parte de seus serviços informatizados e com estrutura de ponta, mas ao mesmo tempo oferecendo apoio humano e acolhedor. Atualmente, contamos com 104 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 10 da Unidade de Atendimento Especializado aos pacientes acometidos de acidente vascular cerebral, nosso corpo de colaboradores do hospital conta com 280 funcionários, além do corpo clínico com mais de 70 médicos que atendem nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia e traumatologia, anestesiologia, neurocirurgia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, pneumologia, neurologia, dermatologia, cardiologia, nefrologia, oncologia, radiologia, hematologia, gastroenterologia, reumatologia, cirurgia vascular, medicina intensiva, cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, buco maxilo facial, hemodinamicista, e endocrinologista.

ESTRUTURA IMPECÁVEL

O centro cirúrgico do Hospital São Vicente de Paulo possui uma estrutura bastante moderna, com instalações amplas e seguras, além dos equipamentos de alta tecnologia. São cinco salas cirúrgicas e uma sala de recuperação pós-anestésica, com seis leitos, que estão à disposição de todos que precisarem do amparo médico que essa casa oferece. Em 2016 foram realizadas 2.971 cirurgias sendo 67,25% pelo SUS.

O HSVP é credenciado pelo Ministério da Saúde na Rede de Atenção às Urgências e Emergências das Macrorregiões Nordeste e Planalto Norte do Estado de Santa Catarina como Centro de Atendimento de Urgência a Pacientes com AVC – Tipo II com 10 leitos agudos e como Unidade de Assistência em Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia. Aguardamos os credenciamentos em alta complexidade em neurocirurgia, cirurgia bariátrica, serviço de cirurgia cardiovascular e hemodinâmica, esta última inaugurada em dezembro de 2016.

Outro grande Projeto do Hospital que foi recentemente inaugurado foi o serviço de diagnóstico por imagem, que conta com amplas, modernas e confortáveis instalações e equipamentos de raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância magnética. Em 2016 foram realizados 32.021 exames de imagens (78,19% pelo SUS. Estamos ainda ampliando o nosso Serviço de Urgência e Emergência que passará a contar com 700 m² e a nova UTI com mais 10 leitos dos quais cinco leitos se destinarão a UCO.

NOVOS PLANOS

O compromisso com o bem-estar da comunidade é tão grande, que no aniversário do Hospital São Vicente de Paulo, os presentes são pensados para tratar com ainda mais eficácia, os pacientes que confiam na gente para atender às suas necessidades.

A partir de agosto de 2017, estarão operando no Hospital novos equipamentos de raio-X e um arco cirúrgico em C. Ambos adquiridos por meio de editais e representação pública, por parte dos deputados Mauro Mariani, Paulo Bauer e Silvio Dreveck, além do orçamento do próprio hospital. Apesar de já possuir ambos os equipamentos em uso, a aquisição de novas peças é uma forma que o São Vicente de Paulo tem de demonstrar seu compromisso e preocupação com a comunidade de Mafra e região.

O investimento em novas tecnologias e novas estruturas, como a da UTI que será inaugurada no final desse ano, são exemplos da preocupação da atual Diretoria e colaboradores do HSVP com todos que contam com os serviços dessa casa.

E é por isso que nesses 67 anos de vida dessa instituição, que convidamos a todos que sentem carinho e valorizam a presença e trabalho do Hospital São Vicente de Paulo, a comemorarem conosco. Feliz aniversário ao hospital, e feliz vida a todos que contam com ele.