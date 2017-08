6º Encontro de Mulheres Agricultoras é promovido pela Epagri de Mafra

Na tarde da última terça-feira (22), o escritório municipal da Epagri de promoveu, no London Clube, o 6º Encontro de Mulheres Agricultoras de Mafra.

Na abertura, a chefe regional da Epagri, Bernadete Grein, falou da importância dos encontros, ressaltando que a cada edição a participação das mulheres agricultoras aumenta, valorizando cada vez mais este momento especial de confraternização e conhecimento. Em seguida, o Gerente de Políticas Socioeconômicas Rurais e Urbanas da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Wolfram Bahr, representando o secretário executivo, destacou a importância da agricultura, e das mulheres agricultoras, para o desenvolvimento do Estado.

O evento contou com mais de 200 mulheres que tiveram a oportunidade de acompanhar e participar ativamente da palestra “A mulher consciente e o poder de suas escolhas”, com a pedagoga Denise Ruthes. Atrações culturais e sorteios de brindes também fizeram parte do encontro, que foi encerrado com um momento de confraternização entre as participantes.