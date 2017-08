Já estão abertas as inscrições para a Cavalgada “Centenário de Mafra”, que acontecerá no dia 9 de setembro, com saída da Praça Ferroviário Miguel Bielecki. A cavalgada promete grande movimentação nas festividades comemorativas dos 100 anos do município.

Para as inscrições os interessados deverão preencher uma ficha que pode ser acessada no site www.mafra.sc.gov.br e envia-la para o email cultura@mafra.sc.gov.br. O encontro acontecerá a partir das 12 horas, na Praça, local onde haverá almoço para os inscritos, roda de chimarrão e muita música gaúcha.

SHOW DOS SERRANOS ENCERRA A FESTA

A saída da cavalgada inicia às 15 horas, percorrendo as ruas Marechal Floriano Peixoto até a Praça Hercílio Luz, seguindo pela Felipe Schmidt até a Praça Lauro Müller, passando pela Campos Salles e retornando pela Marechal Floriano Peixoto, até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki. A festa encerra com Show dos Serranos.

A Prefeitura de Mafra é a organizadora do evento. Informações na Secretaria Municipal de Educação, pelos telefones (47) 3645-0735, 3642-0958 e 3642-7238.