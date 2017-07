Abertas as inscrições para o casamento coletivo gratuito

Cerimônia acontecerá dia 2 de setembro, no Emacite

O Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos e Documentos da Comarca de Mafra e a Prefeitura de Municipal programaram para o dia 2 de setembro, no Cine Teatro Emacite, o Casamento Coletivo Gratuito -Centenário de Mafra. O evento faz parte do calendário de festividades relativas aos 100 anos da cidade.

As inscrições já estão abertas e encerram no dia 11 de agosto. Podem ser feitas no próprio cartório, na rua Jorge Sabatke, 895, salas 1 e 2. Uma exigência para a inscrição é um dos noivos ser residente em Mafra.

Os organizadores orientam que as vagas são limitadas em razão do local. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3642-1886 ou 99228-3179.