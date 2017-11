Abertas as inscrições para o Pedala Mafra e 5º Pedala CEMMA

Já estão abertas as inscrições para o Pedala Mafra, que neste ano acontece junto com o 5º Pedala Cemma. O evento está agendado para o dia 19 de novembro, às 9h, com concentração e saída em frente à escola.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas Cemma, na Loja Konkel e no departamento de Esporte e Cultura de Mafra, localizado na rua Marechal Deodoro, em frente à escola Barão de Antonina. Também poderá ser feita no dia da corrida, no próprio local, com 15 minutos de antecedência. Ao final do passeio, haverá sorteio de brindes.

O percurso será de 4,1 km, com o trajeto saindo da escola, na tenente Ary Rauen, seguindo pela avenida Frederico Heyse até a rua Alípio Siqueira, seguindo pela Felipe Schmidt até a praça Lauro Muller, rua Campos Salles até a Marechal Floriano Peixoto, encerrando na praça Ferroviário Miguel Bielecki.