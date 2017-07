Aberto processo seletivo para contratação de Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros para a cidade de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu processo seletivo para ampliar o número de funcionários nos hospitais públicos administrados diretamente pela pasta. As inscrições foram abertas na última segunda-feira, 3, e seguem até 2 de agosto. Há vagas para as cidades da Grande Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages e Mafra.

São 514 técnicos de enfermagem e 65 enfermeiros para suprir as demandas dos hospitais da rede pública de todo o Estado. A remuneração inicial para 30 horas de trabalho semanais é de R$ 2.533,80 para Técnico de Enfermagem e R$ 3.290,42 para Enfermeiro.

Em Mafra há 11 vagas para Técnicos em Enfermagem e 5 para Enfermeiros.

Para o cargo de Enfermeiro é necessário a conclusão de Curso Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional de Santa Catarina (COREN/SC).

Já para o cargo de Técnico em Enfermagem, o profissional precisa possuir o Certificado e/ou Declaração de Conclusão do Curso Técnico em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional de Santa Catarina (COREN/SC)

Os candidatos devem realizar as inscrições pelo site da SES. A prova também será realizada na cidade de Mafra. O valor da inscrição para o nível técnico é R$ 75 e R$ 100 para nível superior.

Clique aqui e acesse a página de inscrição