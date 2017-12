Abertura do Natal em Mafra será nesta sexta-feira (08)

A esperada chegada do Papai Noel em Mafra acontecerá nesta sexta-feira (08), na Praça Ferroviário Miguel Bielecki (popular Praça dos Correios). Neste ano, uma carreata especialmente preparada vai acompanhar o bom velhinho até a praça.

A carreata sairá do Posto Delta, em frente ao Supermercado Willner, do Alto de Mafra, às 18h30. Ela percorrerá as ruas centrais chegando à Praça às 19h30. Nessa noite haverá o espetáculo teatral “Folia de Reis”, a apresentação do Papai Noel, que distribuirá doces para as crianças e grande show de fogos de artifícios. Todos estão convidados a prestigiar a chegada do Papai Noel e a abertura do Natal em Mafra e ainda aproveitar para saborear as delícias da Feira da Família que estará no local, fazendo parte da festa.

A realização é da Prefeitura de Mafra, tendo como patrocinadores CDL, ACIM, SINCOMAFRA, SESC e Rotary Clube Internacional.

AUTO DE NATAL “FOLIA DE REIS”

Pedindo licença para entrar em casa, chegam os Três Reis, que nesse espetáculo contam a história do nascimento do Deus Menino. Com uma dose de humor, poesia e muitas canções especialmente escolhidas, este Auto de Natal é um momento de celebrar a felicidade de se estar junto. Assim como chegam, os Reis se despedem, cumprindo sua missão de encantar e disseminando a esperança e a alegria do verdadeiro espírito do Natal: o encontro.