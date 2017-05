Ação Global: Definidas as ações em Mafra no dia 27

Mafra será o único município no estado convidado a participar do evento neste ano

Ações de saúde e cidadania, de educação e lazer estão programadas para a Ação Global que acontecerá em Mafra, durante todo o dia 27 de maio, na praça ferroviário Miguel Bielecki. Simultaneamente com diversos municípios brasileiros.

A ação é do SESI em parceria com a Rede Globo e apoio da Prefeitura Municipal de Mafra. Tem por finalidade promover a cidadania e a qualidade de vida para a família, facilitando acesso a direitos que são essenciais a todos.

Na noite da última segunda-feira, na Amplanorte aconteceu reunião com organizadores do evento, quando foram apresentadas as ações a serem desenvolvidas gratuitamente em Mafra, único município do estado de Santa Catarina convidado a participar neste ano.

No mesmo dia, na praça em Mafra, o cidadão terá acesso a orientações sobre serviços como o cadastro único, programa familiar e ainda sobre segurança com energia elétrica, por exemplo. Na área da saúde serão dadas orientações sobre nutrição, sobre segurança no trabalho e prevenção de câncer de mama com auto exame, além de orientações sobre os direitos e tratamentos de pacientes com câncer por médicos oncologistas.

Haverá ainda profilaxia e orientações de saúde bucal, testes de glicemia, hepatite B, HIV, e Sífilis. Em paralelo haverá atividades de lazer, educação e esporte.

CONQUISTAS

Realizada desde 1995, a Ação Global já beneficiou mais de 25 milhões de pessoas e prestou mais de 35 milhões de atendimentos. Por seu impacto e abrangência, a iniciativa tem funcionado como um termômetro das necessidades da população brasileira. Ao identificar e chamar atenção para essas questões, o SESI vem estimulando novas empresas a criarem programas de responsabilidade social, além de ajudar a orientar políticas públicas.