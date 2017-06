Ação Global: Hospital São Vicente de Paulo realiza mais de 500 atendimentos gratuitos

Aconteceu no último dia 27 o dia da Ação Global, projeto realizado pelo Sesi e pela Rede Globo e que contou com a participação dos funcionários do Hospital São Vicente de Paulo. O público estimado em Mafra foi de mais de 12 mil pessoas.

Para atender aos interesses da população o hospital mobilizou ao todo 22 profissionais das mais diversas áreas interdisciplinares, sendo psicólogas, assistente social, enfermeira, técnicos de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e profissionais do grupo administrativo.

Quem compareceu ao stand da instituição pode fazer gratuitamente a verificação de pressão arterial, índice glicêmico, avaliação nutricional, orientações de psicologia e orientações voltadas ao cuidado com riscos cardíacos, ricos de acidente vascular cerebral e para doação de órgãos.

Ao todo foram realizados mais de 500 atendimentos. De acordo com Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch, coordenadora de Pessoas e Processos do hospital e responsável pela organização do stand, a atuação da instituição foi muito positiva, pois foi possível aproximar ainda mais o hospital com a comunidade, ao oferecer serviços e cuidados para a população.