Ação Global será realizada em maio na cidade de Mafra

Um dos eventos de maior relevância social de Santa Catarina será realizado neste ano em Mafra. O Ação Global, promovido pelo Sesi e Rede Globo, acontecerá no dia 27 de maio como parte das comemorações do centenário do município.

A previsão dos organizadores é que mais de 8 mil pessoas sejam envolvidas e que mais de 24 mil atendimentos sejam prestados à comunidade.

O Ação Global será realizado das 9 às 16 horas na Praça Ferroviário Miguel Bieleck, com apoio da Prefeitura Municipal de Mafra. Mais de 100 serviços gratuitos serão oferecidos à população, através de 55 entidades da região. Saúde, cidadania, segurança e ações sociais estão entre os temas a serem oferecidos à sociedade.

Para a diretoria do Sesi no Planalto Norte, entidade ligada à pela Fiesc – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o Ação Global é um sucesso porque consegue aliar diversão, integração e informação. “Através do oferecimento de soluções e serviços importante para as pessoas, é possível melhorar a qualidade de vida das comunidades”, destaca Rozane Zemann.

Este ano Mafra entra no rol das cidades que participam da Ação Global 2017, evento promovido pelo FIESC/SESI de Santa Catarina em parceria com a Rede Globo. Com o tema “Qualidade de Vida, Promoção da Saúde e Segurança” o evento, com data agendada para 27 de maio, traz a Mafra serviços de cidadania, saúde, educação, lazer, esporte e cultura.