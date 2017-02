Acesso de entrada à BR 280 em Mafra é bloqueado temporariamente para obras

Compartilhar no Facebook

A Autopista Planalto Sul informa que a partir desta quinta-feira o acesso de entrada à BR 280, em Mafra, estará bloqueado.

A concessionária realiza a execução de pavimento na alça de entrada da rodovia. Com isso será solucionada a questão da visibilidade no local, pois será elevada a cota da pista.

A alternativa de acesso é o pelo retorno do Km 1,2 (próximo a Dirmave) e, posteriormente, o acesso pela rotatória do trevo do Km 4,5.

O bloqueio ocorrerá até a próxima terça-feira (21). A operação já está alinhada com a Polícia Rodoviária Federal.