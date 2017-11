Adiado para dia 14 o prazo de entrega dos trabalhos do concurso educacional “Centenário de Mafra”

O concurso tem por finalidade chamar atenção para a realização do aniversário de 100 anos da cidade, incentivando a pesquisa sobre a criação e o desenvolvimento do município catarinense

O prazo final para a entrega dos trabalhos do concurso educacional “Centenário de Mafra”, que está sendo realizado em parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação e a Associação dos Serventuários e Auxiliares da Justiça de Mafra, foi adiado para o dia 14 de novembro.

Destinado aos estudantes regularmente matriculados em escolas municipais e estaduais, (públicas e privadas) de Mafra, o concurso terá as modalidades de desenho – para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental; frase – para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e redação – para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio.

Para participar a escola terá que entregar na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, na avenida coronel José Severiano Maia, 441 – até o dia 14 de novembro – os trabalhos previamente escolhidos internamente, por meio de eleição envolvendo alunos e professores. Os critérios de avaliação serão criatividade, temática e mensagem, os mesmos critérios que serão utilizados pela comissão julgadora dos trabalhos.

O concurso tem por finalidade chamar atenção para a realização do aniversário de 100 anos da cidade, incentivando a pesquisa sobre a criação e o desenvolvimento do município catarinense. O edital completo pode ser acessado no site www.mafra.sc.gov.br

MODALIDADES E PREMIAÇÃO

Os trabalhos inscritos pelas escolas serão então avaliados pela comissão julgadora, composta por três especialistas, reconhecidos pela contribuição ao campo de estudos de educação e cultura, designados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. O vencedor de cada modalidade receberá como prêmio uma bicicleta.