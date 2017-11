Adote uma carta: campanha Papai Noel dos Correios será lançada nesta sexta-feira

Mafra terá a agência do Correios como ponto de adoção. Quem quiser contribuir com a campanha deve entregar o presente na própria agência em que adotar a carta

Nesta sexta-feira (10), será realizado o lançamento nacional da Campanha Papai Noel dos Correios 2017. A cerimônia, conduzida pelo presidente da empresa, Guilherme Campos, será realizada no Prédio Histórico dos Correios, em São Paulo. Na ocasião, também serão lançados os tradicionais selos de Natal.

Como resultado da iniciativa dos próprios empregados, o evento se consolidou, ao longo dos últimos 28 anos, como uma das maiores campanhas natalinas e uma das principais ações de responsabilidade social dos Correios e de todo o país.

Somente nos últimos três anos, foram recebidas mais de 2,5 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. A estratégia principal da campanha é responder às cartas das crianças que escrevem ao bom velhinho e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Contempla, além das cartas das crianças da sociedade que escrevem diretamente ao Papai Noel, também aquelas de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

As escolas cadastradas, indicadas pelas Secretarias de Educação dos municípios e do Estado, coletaram as cartas escritas por alunos matriculados da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental e encaminharam o material aos Correios. Os Correios não entregam cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. A adoção de cartas da campanha é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas aos padrinhos voluntários, nas agências ponto de adoção de cada município participante.

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias a fim de promover o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP. Em Santa Catarina, serão mais de 150 instituições de ensino público de 57 municípios do Estado. A meta da campanha este ano é superar as 16 mil cartinhas adotadas na edição 2016.

Quem quiser contribuir com a campanha deve entregar o presente na própria agência em que adotar a carta. Os Correios se responsabilizam pelo envio dos presentes para a escola, que vai repassá-los às crianças. A fim de garantir a privacidade da criança, o endereço não é informado.

Período e pontos de adoção — O período de adoção das cartas vai de 10 a 30 de novembro. Em Florianópolis, os pontos de adoção das cartas serão nas agências de Correios Central Praça XV, Cidade Universitária, Ingleses e Lagoa. Em São José, as cartas deverão ser retiradas no Centro Operacional e Administrativo dos Correios em SC, no bairro Floresta.

Municípios em Santa Catarina com agência como ponto de adoção — Armazém, Apiúna, Balneário Camboriú, Barra Velha, Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Campo Belo do Sul, Canelinha, Canoinhas, Capivari de Baixo, Capinzal, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Garuva, Guabiruba, Herval do Oeste, Içara, Imbituba, Indaial, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Luiz Alves, Mafra, Mondaí, Navegantes, Nova Trento, Orleans, Palhoça, Palma Sola, Palmitos, Penha, Petrolândia, Pinhalzinho, Pomerode, Porto Belo, Rancho Queimado, Rio do Sul, Rio Negrinho, Santa Helena, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São Francisco do Itaperiú, São Pedro de Alcântara, São José, Timbó, Três Barras, Treviso e Tubarão.