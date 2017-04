ADR Mafra conta com nova gerente de Saúde

Desde a publicação do ato de nomeação no diário oficial do estado, no último dia 7, a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra conta com uma nova gerente de Saúde. Quem assumiu a pasta foi a itaiopolense e ex-vereadora, Marlete Arbigaus, substituindo Tailine Fernandes Ribas, que pediu exoneração do cargo.

Na tarde do dia 10, na sede da gerência de Saúde de Mafra Mafra, Marlete foi apresentada aos demais servidores, enfatizando a importância deste trabalho. “Enquanto um contador ou um secretário de finanças vê apenas números, um gerente de Saúde vê vidas. E sabe que, lá na ponta, quem mais está precisando é uma pessoa e não uma estatística”. Disse em seu discurso o secretário da ADR.

Destacou ainda o empenho e a vontade de trabalhar da gerente anterior, Tailine, que resultaram em muitas conquistas para as políticas de saúde pública da região. E ressaltou que, agora, Marlete vai imprimir o seu estilo de agir, trazendo a experiência conquistada na vida pública e a disposição para fazer um bom trabalho.

“Gosto muito do que eu faço. Sempre me dediquei muito em todos os cargos que assumi e conto com a experiência dos servidores da gerência de Saúde para que possamos nos ajudar mutuamente, realizando um trabalho de qualidade, competência e dinamismo”, salientou a gerente Marlete.