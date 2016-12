ADR Mafra realiza a última reunião de 2016 do Colegiado Regional de Governo

No início do encontro foram apresentados, em vídeo, breves resumos das obras do governo do estado entregues e em execução na região, além dos convênios firmados com as Prefeituras

Na tarde do último dia 14, na sede da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, ocorreu a última reunião do ano de 2016 do Colegiado Regional de Governo.

No início do encontro foram apresentados, em vídeo, breves resumos das obras do governo do estado entregues e em execução na região, além dos convênios firmados com as Prefeituras. Foi relatado as dificuldades encontradas ao longo do ano, porém ressaltados os trabalhos do governo e a manutenção das obras em todo o estado.

Em seguida, a gerente de Saúde da ADR Mafra, fez uma breve apresentação a respeito da prevenção de HIV/AIDS, com a exposição dos números de casos na região e a importância da prevenção e do tratamento.

Finalizando a reunião, o gerente de Planejamento Regional e Apoio a Políticas Públicas, falou sobre as ações desenvolvidas pela pasta, sempre em conjunto com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Estiveram presentes no evento os representantes regionais da Epagri, Cidasc, Celesc de São Bento do Sul, Defesa Civil, Delegacia Regional de Mafra, 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de São Bento do Sul, 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Mafra, Núcleo Regional de Perícias de Mafra e Maternidade Dona Catarina Kuss, além de gerentes da ADR Mafra.