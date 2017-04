Agentes Comunitários de Saúde de Mafra participam de capacitação sobre vacinação

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Mafra participaram de capacitação sobre campanha nacional de vacinação contra influenza 2017, mudanças no calendário vacinal e febre amarela, ministrada pelas enfermeiras Luciana Mazon e Francesli Pereira da Vigilância Epidemiológica. Ao todo, 145 ACS participaram do curso que aconteceu na manhã do último dia 06, no auditório do E.E.B. Barão de Antonina.

CONTEÚDO

O agente comunitário de saúde é o elo entre a unidade de saúde e a comunidade, pois está em contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde. Sendo assim, a capacitação teve como objetivo atualização de conhecimentos relativos à pauta do dia, esclarecimento de dúvidas e orientações que devem ser retransmitidas à população. “Abordamos as condutas que as agentes devem orientar as pessoas sobre a campanha de vacinação contra a influenza que começa no dia 17 de abril, também sobre mudanças no calendário vacinal e ainda realizamos avaliação do monitoramento rápido de febre amarela ocorrido em março”, explicou a enfermeira Francesli. Ela destacou que a capacitação também é uma forma “de tirar dúvidas, repassando informações corretas a população”.

PARTICIPANTES

Renilda Ratnovski Schimanoski, que é agente comunitária de saúde há 14 anos e atua no Butiá dos Taborda e parte do Campo São Lourenço, disse que aprende sempre com capacitações. “A gente aprende muito sobre vacinas e doenças para podermos repassar para a população. As minhas dúvidas são as mesmas das de muitas colegas e todas estão sendo esclarecidas”, contou.

Outra participante, a agente comunitária de saúde Ineide Maria Ecker Pickcius, que atua há três nesta área, concorda com a colega no que diz respeito à aprendizagem. “É muito bom participar de capacitações. Aprendemos coisas novas como sobre as mudanças no calendário vacinal e idade”, disse. Ineide destacou ainda a importância do trabalho com o público idoso. “Os idosos têm bastantes dúvidas e aprendi a respondê-las, explicando sobre assunto para todos”.