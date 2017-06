Agricultores de Mafra terão capacitação de qualidade no meio rural

Com o objetivo de oportunizar qualificação no meio rural aprimorando a gestão e garantindo o nível de excelência das propriedades rurais catarinenses, além de elevar a rentabilidade dos produtores, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) promove mensalmente cursos gratuitos.

No mês de junho serão promovidos 346 treinamentos e qualificados 5.536 produtores, trabalhadores e empreendedores rurais em Santa Catarina. Os treinamentos podem ser acessados no site do Senar/SC (www.senar.com.br) com as especificidades de carga horária, local e data de realização. Para participar, o produtor deve procurar o Sindicato Rural do município.

O norte catarinense teve nos dias 05 e 06 o curso de criação de bezerras e novilhas em Canoinhas. Nos dias 12 e 13 Campo Alegre receberá a capacitação em irrigação – aplicação, manejo e fertirrigação. Os municípios de Irineopólis e Porto União terão, respectivamente, os treinamentos de fruticultura – manejo do pomar e primeiros socorros nos dias 19 e 20. Nos dias 22 e 23 a qualificação em comercialização na propriedade rural será desenvolvida em Mafra. O curso de operação e manutenção de roçadeira está programado para os dias 27 e 28 em Araquari.