Agricultores vão à sessão da Câmara de Mafra reivindicar melhorias

Os agricultores mafrenses participaram da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Mafra desta segunda-feira (7). O produtor rural, Marcos Eckel, usou a tribuna e falou em nome dos demais agricultores.

A sessão começou tensa, com alguns agricultores nervosos, o que forçou o presidente da Câmara, vereador Eder Gielgen, quase a suspender a sessão. Após o ânimos se acalmaram Eckel apontou que não esta havendo um diálogo entre o executivo municipal e os agricultores, destacando que eles estão esperando por uma audiência com o prefeito Wellington Bielecki.

Marcos falou ainda sobre a Taxa do Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) onde a comunidade rural pede que o valor seja revisto pelos vereadores, pois na visão deles a taxa cobrada hoje é abusiva e injusta com classe rural.

Assunto que deve vir a pauta da Câmara nas próximas sessões quando será votado um projeto de lei que reduz a taxa para a área rural e que cobrará à taxa de iluminação pública de apenas uma unidade medidora.

Solicitou também a interferência do poder legislativo junto a administração municipal para que serviços e obras de melhorias sejam executadas nas estradas, grande reclamação dos produtores rurais que há anos encontram problemas na infraestrutura das vias do interior.

Por outro lado os vereadores da bancada governista rebateram as críticas dizendo que muitas melhorias foram feitas no interior nas últimas semanas, porém com as recentes chuvas as vias que estavam arrumadas pela Prefeitura ficaram prejudicadas.

Os vereadores deverão intermediar uma reunião entre o executivo e os agricultores no sentido de dialogarem e entrarem num acordo.