ALT traz fibra óptica com mais velocidade e segurança aos riomafrenses

Na noite da última terça-feira 23, a empresa de telecomunicações ALT Acessoline Telecomunicações, inaugurou a sua nova unidade em Mafra, onde os clientes puderam conhecer mais sobre a tecnologia de ponta utilizada pela empresa. ALT está atuando em Rio Negro e Mafra desde o início desde ano, onde já conquistou vários clientes de renome, como empresas de grande porte e instituições públicas, fidelizando também vários usuários domésticos, que agora possuem em seus lares, internet rápida e de alta qualidade. A ALT está localizada em sua sede própria, na rua Tenente Ary Rauen, nº 895, Alto de Mafra, próximo ao MPF (Ministério Público Federal).

FIBRA ÓPTICA

A tecnologia por fibra óptica traz muitos benefícios aos consumidores. Entre eles estão: mais velocidade, mais garantia de sinal e maior capacidade de transmitir informações. Além disso, a fibra óptica não sofre com interferências elétricas e magnéticas e dificulta as possibilidades de grampeamento. Os fios não enferrujam e não sofrem ação de agentes químicos. Sendo assim, a fibra óptica permite que o usuário tenha mais velocidade, mais qualidade de sinal (menor queda), mais segurança e ainda é de fácil instalação.

Um exemplo desses benefícios é que com o uso da fibra óptica o usuário não irá perceber quedas na internet em dias de chuva, terá mais qualidade de sinal e velocidade para fazer downloads de arquivos, acessar redes sociais e vídeos no YouTube.

EM MAFRA E NO BRASIL

Por pensar nos benefícios ao consumidor e possuir essa tecnologia, a ALT Acessoline inaugurou nessa semana a sua nova unidade em Mafra a fim de oferecer produtos de qualidade aos usuários desse serviço na região. A empresa possui uma rede composta por malhas de fibras ópticas espalhadas por todo o estado de Santa Catarina, e também no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, com capacidade para atender operadoras, provedores, mercado corporativo, governo e residências.

PLANOS DIFERENCIADOS

A ALT conta com planos diferenciados para cada público de acordo com as necessidades dos clientes. Para as residências são oferecidas opções de telefonia e internet com até 20MB via fibra óptica, por exemplo. Para as corporações é disponibilizado um serviço de Lan to Lan, uma solução que interliga dois ou mais pontos locais ou de longa distância com qualidade na conexão. Para saber mais sobre as opções disponibilizadas pela ALT é só entrar em contato pelo telefone 3642-0344 ou acessar o website da empresa.