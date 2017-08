Alto índice de acidentes de trânsito em Mafra preocupa autoridades

A ocorrência de acidentes de trânsito ficou em primeiro lugar na lista de atendimentos da Polícia Militar em Mafra, o que acende a luz vermelha e traz preocupação para as autoridades locais. Agora no mês de agosto foi contabilizada a primeira morte no trânsito neste ano.

Em julho a Guarnição Especial de Mafra – Gemfa atendeu 71 casos de acidente no trânsito e nos primeiros 15 dias de agosto já foram atendidas 37 ocorrências.

Somente no período de 11 a 17 deste mês, já ocorreram 35 acidentes, 10 deles com lesões corporais. Para a PM reduzir estes números depende de todos que compartilham o trânsito – pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas – e, não apenas dos órgãos de segurança

O PM GEO, ferramenta que apresenta a densidade de acidentes de trânsito e outros atendimentos, aponta que as ruas Felipe Schimdt e Tenente Ary Rauen são os locais com mais incidência de algum tipo de acidente trânsito.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, no mês de setembro, a PM de Mafra fará um trabalho de conscientização. Aproveitando o tema da Semana – “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, chamará os usuários do trânsito a fazer a diferença ajudando a reduzir os números de acidentes nas nossas ruas.