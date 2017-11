Aluno da escola Evaldo Steidel é premiado em concurso da Arteris

A EMEB Evaldo Steidel da localidade de Avencal do Saltinho se destacou novamente nesse ano. O aluno Eduardo Luís Steidel, do 9º ano recebeu um tablet pela segunda colocação no 2° Concurso de Desenhos, Frases e Paródias Planalto Sul, na categoria paródia. O prêmio foi entregue na manhã de terça-feira, dia 14, pelas coordenadoras de projetos da Arteris, Pâmella Fragoso Stall e da Secretaria Municipal de Educação, Eroni Terezinha Machado. Ele parodiou a música “Fundo da grota”, do grupo Baitaca, compondo “Fundo do interior”. Recebeu orientação da professora de Língua Portuguesa, Patrícia Bornaldi de Lima e apoio do coordenador na escola do programa da Arteris, professor Ginho Kratos.

Neste ano o Programa “Viva Meio Ambiente”, de educação ambiental da Autopista Planalto Sul (Arteris), realizou o 2° Concurso de Desenhos, Frases e Paródias Planalto Sul”. Teve por objetivo estimular a criatividade e visão dos estudantes sobre o tema “Meio ambiente: Flora, Fauna, Todos nós – Respeitar é Cuidar”, manifestados por meio de desenhos, frases e paródias. Nessas obras os  alunos expressam o ideal de uma consciência ambiental e melhoria da qualidade de vida de toda a população da área de influência direta da rodovia.

CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

Para Eduardo foi muito bom participar do concurso. “É importante reforçar a idéia de preservação e cuidado com o meio ambiente”, declarou salientando que são noções que recebem continuamente em casa e na escola. A diretora da EMEB Evaldo Steidel, Luciana Steffens parabenizou o aluno premiado e demais alunos do 9º ano, os professores e o coordenador pela conquista e destacou a importância da participação familiar, citando a família Steidel “que sempre se mostrou parceira da escola e preocupada com as questões ambientais”.

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou os alunos, a direção e professores da escola, que tem se destacado nos projetos  paralelos desenvolvidos pela unidade, bem como as parcerias realizadas neste ano. Ela elogiou e agradeceu pelo empenho de todos, destacando o comprometimento dos envolvidos que trabalham por uma educação de qualidade.

REFLEXÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

A coordenadora do projeto na Arteris, Pâmella Fragoso Stall explicou que participaram do concurso 3.456 alunos de 46 escolas da região, entre as quais 7 municipais de Mafra. Ela destacou que “o projeto visa promover ações para reflexão e conscientização dos alunos e educadores, assim disseminando a cultura de sustentabilidade e responsabilidade social.

Para a coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, Eroni Terezinha Machado o projeto visa contribuir com as escolas da rede, implementando ações, formando cidadãos conscientes e informando-os da expressiva necessidade do respeito à vida no trânsito e às práticas ambientais.

PARÓDIA “FUNDO DO INTERIOR”

Escola: Â E.M.E.B Vereador Evaldo Steidel

 E.M.E.B Vereador Evaldo Steidel Responsável por coordenar: Julcir Wisovaty Filho

Julcir Wisovaty Filho Título da paródia :  No fundo do Interior

 No fundo do Interior Nome (original) da música que serviu de inspiração:  Fundo da Grota

 Fundo da Grota Nome do cantor ou da banda: Baitaca

Fui criado no interior

Numa casa “beira rio”

Por isso preservo, sim

A natureza abençoada

Eu me criei nos arvoredos

Dormindo pelos campões

Perto das criações

Com pensamento iluminado

Quando olho para o céu

Agradeço a Deus

Com minhas orações

Meu tesouro lindo

Brilha na imensidão

Enquanto a bicharada

Vai acordando animada

Escuto o som da natureza

E lá no meio

Ouço o barulho do riacho

Quando começa a chover

A bicharada se esconde

E quando a chuva passa

Vêm cantando os passarinhos

Numa tarde ensolarada

Venho pedir companheiros

Que preserve a nossa terra

E os seres Рvivos tamb̩m

Eu me criei respeitando

Honrando este presente

Para passar aos meus descendentes

A alegria do nosso ambienteÂ