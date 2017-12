Alunos da escola Evaldo Steidel homenageiam o prefeito Wellington pelo seu aniversário

Para parabenizar o prefeito Wellington Bielecki pela passagem de seu aniversário, na última quinta-feira, 29 de dezembro, a diretora da EMEB Evaldo Steidel, Luciana Steffens, acompanhada das professoras Carla Cristiana Herbst Bruske e Junia de Cassia Gomes, truxeram os alunos do 1º e 2º anos para cantar o “parabéns”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dentre os presentes que o prefeito recebeu dos alunos, uma cesta de verduras colhidas na prória escola, um cartão e canções executasa pelos alunos Renan e Juliana Grochovski e Nádia Becker (no violão) e pelo representante da comunidade, Izaltino Becker (gaita). Em seguida, em coro, todos cantaram juntos o parabéns à você. O prefeito agardeceu a homenagem e disse “como é bom estar com pessoas que gostamos e com vocês, crianças, que renovam nossa energia”. Além do cumprimento das crianças, os servidores da Prefeitura também parabenizaram pessoalmente o chefe do Executivo.

ESCOLA ALÉM DA SALA DE AULA

Por meio de uma atividade propsota pelas professoras Carla e Junia, de mostrar as diferenças entre cidade e campo, aproveitaram a oportunidade pera trazer os alunos ao centro da cidade para conhecer a prefeitura e os demais espaços públicos. “Temos aulunos que nunca vieram para o centro e cada rua, casa, semáforo, ficavam admirados”, explicou.

Este é o caso dos alunos João Gustavo Santos Silva, 7 anos, e Evelize Willner, 8. “Aqui é bem legal, mas prefiro onde moro”, afirmaram as crianças, lembrando que o local onde moram é mais tranquilo e sossegado e que tem a escola que adoram. Além desta atividade, na sexta-feira à noite, 30, houve a festa de Natal da escola, aberta à comunidade, com a presença do Papai Noel, apresentações, benção e distribuição de presentes.