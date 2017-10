Alunos da escola Mário Goeldner desenvolvem programa “Um por todos e todos por um. Pela ética e cidadania”

Alunos da EMEF Mário de Oliveira Goeldner visitaram na manhã da última quinta-feira (19), o prefeito Wellington Bielecki e conheceram um pouco do funcionamento da prefeitura. Eles pertencem as turmas do 4º e 5º ano que estão executando em 2017, o Programa “Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!”, da Procuradoria Geral da União, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Mafra, através da escola. O material utilizado na execução foi entregue pela CGU.

Em Santa Catarina somente três escolas da rede municipal de ensino estão desenvolvendo o programa, entre elas a esola Mário Goeldner, de Mafra. Por ele, os estudantes estão tendo a oportunidade de conhecer e trabalhar com conceitos como cidadania, democracia, interesse público, inclusão social, participação e autoestima, com apoio de uma metodologia desenvolvida por especialistas, para essa finalidade. Além da Prefeitura, os alunos visitaram também a Câmara de Vereadores e já tem agendado visita ao Fórum da cidade.

O prefeito Wellington Bielecki agradeceu a visita e parabenizou os alunos e os professores pelo trabalho que vêm desenvolvendo. Explicou quais as atribuições do Prefeito, a diferença entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário destacando a importância da harmonia entre os três poderes, “para que a cidade caminhe numa mesma direção visando o bem do povo”. Sobre ser prefeito disse: “é muito bom ser prefeito e poder melhorar a vida das pessoas”.

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado acompanhou a visita e salientou a importância do programa, “que é desenvolver cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades”.

Os alunos disseram que gostaram muito de visitar a prefeitura e de conhecer o prefeito. As professoras responsáveis pelo programa, Janete e Carla agradeceram a acolhida do chefe do Executivo mafrense destacando que foi muito produtivo e rico para as crianças. “Foi um passeio pedagógico que vai ficar na memória dos alunos e de todos os presentes”, afirmaram.

PELA ÉTICA E CIDADANIA!

O Programa “Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!” busca incentivar, por meio de atividades artísticas, científicas e lúdicas, bem como através da interação entre escola e comunidade, o desenvolvimento de uma cultura ética entre crianças e jovens.

Os alunos participantes do programa passarão também a exercer o papel de multiplicadores dentro da família e da comunidade nas quais estão inseridos, transmitindo o conhecimento adquirido. E na própria escola, outra professora já começou a trabalhar os mesmos temas com alunos que não participam dessa etapa. “É o efeito multiplicador já acontecendo” afirmou a Secretária.