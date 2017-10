Alunos da Escola Referência Mundo Mágico visitam a Câmara de Vereadores

A segunda-feira, 02, começou bem agitada na Câmara de Vereadores de Mafra. Os alunos do 4º ano da Escola Referência Mundo Mágico, de Rio Negro, visitaram o poder legislativo.

Durante a visita, os 15 alunos sentaram nos lugares dos vereadores e puderam sentir um pouco como é falar durante as sessões ordinárias. Por iniciativa da própria escola, os alunos fizeram diversas perguntas para tirar dúvidas e esclarecer o papel do vereador na sociedade.

Os vereadores Adilson Sabatke (PP), Eder Gielgen (PMDB) e Valdir Sokolski (PSB) participaram do encontro com a presença do diretor da Câmara, Cleciomar Witt. Segundo os vereadores, é fundamental que as crianças conheçam a política desde pequenas para aprenderem a fiscalizar, a cobrar e a gostar dessa ferramenta essencial para vida em sociedade.

Além disto, o vereador Eder Gielgen entrou na segunda-feira, 02, com o projeto de lei que institui o programa “Conhecendo a Câmara Municipal e dá outras providências”. Segundo o vereador, é uma forma de atrair outras instituições de ensino para conhecer os trabalhos do Poder Legislativo.