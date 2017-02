Alunos da rede municipal de ensino de riomafra voltam às aulas no início de fevereiro

Educação Infantil em Mafra volta no dia 09/02 e o ensino fundamental no dia 13. Em Rio Negro as aulas na rede pública retornam dia 08/02

As aulas dos alunos da rede municipal de ensino de Mafra iniciam em fevereiro para os cerca de 5.900 alunos. Os alunos distribuídos entre as 29 unidades escolares, sendo 13 no interior, ainda podem aproveitar os últimos dias de férias.

Já a rede estadual em Mafra iniciam as aulas no dia 13/02. Nos estabelecimentos particulares, o Colégio Excelência também iniciará o ano letivo no dia 13/02. O Colégio Mafrense inicia as aulas já no próximo dia 06/02. Na Universidade do Contestado (UnC), o ano letivo iniciará somente no dia 20/02

Em Rio Negro, as aulas começam dia 8 de fevereiro para o ensino infantil e fundamental na rede pública. Os professores retornam à escola dia 1 de fevereiro, enquanto que os alunos voltam na quarta-feira, dia 8. As creches estão em caráter de plantão, porem retornaram no dia 23 de janeiro.

Já os colégios estaduais em Rio Negro retornaram no dia 15/02. Os colégios particulares, como o Colégio Bom Jesus e o SESI iniciam as aulas já no dia 06/02.

REORGANIZAÇÃO DE CALENDÁRIO EM MAFRA

Por conta de uma reorganização no calendário escolar, a volta das aulas da educação infantil foi antecipada para o dia 09 de fevereiro. Já os alunos do ensino fundamental retornam no dia 13, mesmo dia da rede estadual de ensino, uma vez que os alunos do estado também utilizam o transporte escolar do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o transporte escolar inicia-se dia 13 normalmente. Os alunos terão livre acesso aos ônibus. “Posteriormente fecharemos convênio com o estado e por consequência serão emitidas as carteirinhas”, explicou a secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado.

As demais datas do calendário escolar de 2017 também já estão definidas: recesso de 14 a 31 de julho para a educação infantil e o ensino fundamental, sendo que haverá atendimento diferenciado nas creches durante este período. Após o recesso de meio de ano, as aulas recomeçam e vão até o dia 15 de dezembro.

CAPACITAÇÃO

Como ocorre periodicamente, a Secretaria de Educação realiza capacitações dos seus profissionais. No dia 06 de fevereiro os professores municipais da educação básica (séries iniciais e finais) terão a oportunidade de participar da Formação Escola da Terra – Jornada Pedagógica Planalto Norte. A primeira etapa da capacitação em 2017 ocorre de seis a nove de fevereiro nos municípios de Mafra e Canoinhas simultaneamente. A segunda ficará para a semana de 17 a 20 de julho. Esta jornada é fruto de uma parceria entre o Colegiado de Educação da Amplanorte e a UFSC.