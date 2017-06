Alunos de Mafra participarão do Fórum Arteris da Juventude pela Segurança no Trânsito

Santa Catarina estará representada, entre os dias 11 e 14 de junho, no 2º Fórum Arteris da Juventude pela Segurança no Trânsito, evento promovido pela Arteris, que será realizado no acampamento Repúbllica Lago, em Leme-SP.

Alunos do Ensino Fundamental dos municípios lindeiros à BR-116, atendidos pelo Projeto Escola, tiveram a oportunidade de participar do processo seletivo para escolha dos estudantes que participarão do Fórum.

Com tudo custeado pela Arteris, a Brenda Eduarda Dombroski (Mafra), a Flávia Maiara Clemente (Mafra), o João Guilherme N. Leal (Mafra), a Gabrielle Aparecida Alves Padilha (Santa Cecília), e a Keli Bueno Lisboa (Correia Pinto) irão viajar para Leme (SP) na próxima semana, onde se juntarão a mais 90 alunos da rede pública de ensino, dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, com o objetivo de debater problemáticas e propor soluções para um trânsito mais seguro e humanizado em suas cidades e estados.

ALUNOS DE MAFRA

Do município de Mafra foram escolhidos três alunos, a Brenda estuda no 9º ano da Escola Evaldo Steidel, ela e mais três alunos concorreram à vaga. Durante o processo de seleção, ela aplicou uma pesquisa questionando as pessoas sobre o que vinha em suas cabeças quando o assunto é trânsito, e as respostas foram negativas, isso a motivou a querer mudar esta visão.

“Ao longo do processo de seleção foi um tempo de pesquisa e muita aprendizagem, responsabilidade, dedicação e com muito esforço. Estou muito feliz por tudo que consegui ensinar e ao mesmo aprender, ver e me esforçar em vários sentidos tanto sendo eles problemas ou soluções”, disse Brenda.

O João Guilherme N. Leal da EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner tem 17 anos, concorreu com mais 37 alunos de sua escola, com idades entre 14 e 15 anos, segundo ele a iniciativa de fazer um projeto de segurança é excelente, dá ao jovem a oportunidade de embarcar em uma jornada de conhecimento. “As etapas requisitam certo grau de conhecimento e saber se expressar bem, pois, os alunos inscritos terão a oportunidade de desfrutar por essa aventura. É por isso que eu gostei deste projeto, pois mesmo os alunos que não foram selecionados, adquiriram mais conhecimento, digo com base na minha experiência, porque estudei antes de escrever minha redação. Eu estou bem ansioso pela viagem, e pelo Fórum, vai ser de grande ajuda para mim, e podem ter certeza que vou levar toda experiência e informação que eu receber para minha escola, família e qualquer pessoa que tiver interesse em aprender”.

Flávia Maiara Clemente, da EMEB Avencal São Sebastião, apesar da dificuldade em disputar com outros 83 alunos de sua escola conseguiu se destacar no processo seletivo.

Se descreve como dedicada, participativa e determinada. Em sua dinâmica propôs palestras e rodas de conversa com os pais e comunidade escolar, realizou teatros e concurso de desenhos. “O Fórum me tranquiliza muito só pelo fato de pensar que nosso trânsito vai melhorar cada vez mais, porque somos o futuro da nação e consequentemente do trânsito. Ao falar em trânsito não podemos logo pensar em acidentes, mas sim em respeito e segurança, que são fundamentais para o bom funcionamento do mesmo. O que requer uma conscientização de todos”, ressaltou a aluna Flávia.

SANTA CECÍLIA

Gabrielle Aparecida Alves Padilha irá representar o município de Santa Cecília, ela estuda na EEB. Cancianila Arbegaus. Durante o processo seletivo, além de discutir temas relacionados ao trânsito, já propôs melhorias na própria escola, como lombadas, faixa de pedestre. “O Projeto Escola é um incentivo para que os alunos se esforcem mais, tenham conhecimento e conscientização de como cuidar do meio ambiente e da importância de se ter atitudes corretas para um trânsito seguro”.

CORREIA PINTO

Keli Bueno Lisboa de 15 anos estuda na EBM Jornalista Caldas Júnior desde pequena, é descrita como “nota 10” pela escola, sendo comunicativa, responsável, de fácil interação social. “A Arteris com seus projetos escolares ajuda muitos alunos a se conscientizarem de como se portar no trânsito, e como eu participarei do Fórum da Juventude sinto-me muito feliz com isso, pois irei representar minha escola e minha cidade.

Lembro-me que desde pequena participo dos projetos da Autopista Planalto Sul, e venho sendo conscientizada do que se deve ou não fazer no trânsito.

1 de 5

SOBRE O FÓRUM DA JUVENTUDE

O Fórum da Juventude tem por objetivo apoiar o desenvolvimento pessoal dos jovens para que eles se tornem multiplicadores da causa segurança no trânsito, por meio de momentos formativos, trocas de experiências e educação entre pares e diálogo com autoridades do setor, quando poderão inclusive apresentar suas recomendações e soluções para problemáticas relacionadas à segurança no trânsito, como a redução de acidente e a adoção e uma postura mais cidadã e humana no trânsito.

Os cinco alunos selecionados estudam em uma das 61 escolas de Santa Catarina que integram o Projeto Escola Arteris na Autopista Planalto Sul. O projeto capacita professores e fornece material pedagógico para que o tema da humanização do trânsito seja trabalhado de forma transversal no programa escolar.