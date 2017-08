Alunos de Mafra recebem palestra com foco no incentivo a arte e conscientização ambiental

Um total de 314 alunos do 6º ano do ensino fundamental de 7 escolas da rede municipal de ensino de Mafra estão participando do concurso artístico “Natureza, vamos preservar?”. A realização é da empresa responsável pela coleta de lixo no município, Seluma Serviços Ltda, com a finalidade de promover a conscientização ambiental e estimular a criação artística entre os alunos.

Os participantes deverão inicialmente assistir às palestras sobre o tema, que já estão sendo ministradas pela Engenheira Ambiental Ana Claudia Habeck, da Serrana Engenharia. Posteriormente eles deverão criar um desenho relacionado ao tema da palestra, o qual passará por duas etapas de seleção, sendo a primeira delas na própria escola, até o dia 23 de agosto e a outra, no dia 25, feita por um comitê composto por representantes da Serrana e da Secretaria Municipal de Educação.

O desenho vencedor será estampado em cerca de 15 mil carnês de cobrança da Surbi de 2018 (Cobrança da Taxa de lixo) e o autor receberá ainda uma bicicleta. O segundo colocado receberá um kit amigos, contendo uma bolsa/mochila, 1 Jogo da Vida e Guloseimas.

Os alunos participantes frequentam as seguintes escolas: CEMMA, Escola Agrícola, CEM Beija Flor, EMEB Mario de Oliveira Goeldner, EMEB Evaldo Steidel, EMEF São Lourenço e EMEB Avencal São Sebastião.