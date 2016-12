Alunos de Mafra recebem premiação por participação no concurso Recicla CDL

Um total de 1.528 alunos de 14 escolas da rede municipal de Mafra participou do concurso Recicla CDL deste ano, que teve como tema “O que fazer para economizar água e salvar o planeta”. O projeto da CDL-SC premia estudantes do ensino fundamental que criam trabalhos com tema sobre meio ambiente. Do total, 1.044 foram desenhos e 484 foram textos.

Nessa edição os alunos do 1º ao 5º anos produziram os desenhos, enquanto os alunos do 6º ao 9º anos participaram com a produção de texto. A partir disso, cada escola elegeu os dois trabalhos de cada categoria. Todos os trabalhos selecionados pelas escolas receberam um kit contendo material escolar.

Dois trabalhos foram selecionados na Fase Municipal: desenho de Patrick Michael Greffin Sconieczni – 5º ano, das EMEB Augusta Vitória e texto: Erica Gondarski – 9º ano, da EMEB Vereador Evaldo Steidel.

A Secretária de Educação destacou a preocupação, tanto da entidade como de todos os envolvidos – família e escola – com as questões que envolvem o ambiente em que se vive e que se pretende deixar para as próximas gerações.

ESCOLAS PARTICIPANTES DO CONCURSO RECICLA CDL 2016 E ALUNOS CLASSIFICADOS PELAS ESCOLAS E PARA A FASE MUNICIPAL