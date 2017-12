Alunos de Mafra são premiados no concurso “Recicla CDL na Escola”

A aluna Luisa Worell Vesoloski, de 11 anos, da Escola Municipal Augusta Vitoria recebeu na manhã da última segunda-feira (04), uma mochila com kit material escolar da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Ela teve seu desenho escolhido no concurso Recicla CDL na Escola, com o tema neste ano “Se você fosse um herói da Liga Sustentável, o que faria para defender o planeta do aquecimento globalk?”.

O prêmio foi entregue pela Presidente da CDL/Mafra e Rio Negro, Fátima Regina Granemann e pelos representantes do SICOOB/Credinorte, Anderson Cristian Luckow e Maria Luciene Preisler Nishioka, na presença da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado.

O desenho feito por Luisa e a redação de Layza Hozanna de Oliveira Cabral, da Escola Agrícola Municipal “Prefeito Jose Schultz Filho” foram os escolhidos – entre os 21 trabalhos pré-selecionados nas escolas do município – para representarem Mafra na fase estadual, em novembro, em Florianópolis. O desenho de Luisa fará parte do calendário de mesa 2018 da FCDL-SC.

A aluna Luisa Worell Vesoloski gostou de ter participado e do presente. Disse que aprendeu que não se pode mais poluir o ar, que é necessário colocar filtro nas indústrias, utilizar mais a luz solar, andar mais de bicicleta e plantar mais árvores.

860 ESCOLAS DE SC

O projeto Reclica CDL na escola é uma iniciativa já consolidada, que ganha consistência a cada edição e que neste ano contou com a participação de 860 escolas em toda Santa Catarina. O concurso é voltado para alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas de Santa Catarina. As crianças do 1° ao 5° ano participam da categoria desenho e os adolescentes do 6° ao 9° ano, da categoria redação. O projeto oferece material de apoio para as abordagens em sala de aula e premia os melhores trabalhos nas fases municipal e estadual.

CDL DE MAFRA E SICOOB PREMIAM PARTICIPANTES

Como forma de incentivo a CDL Mafra e Rio Negro juntamente com o SICOOB – Credinorte presentearam os 21 alunos selecionados com um Kit material escolar.

A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou a aluna pela participação e pela conquista do prêmio. Destacou a importância do engajamento de todos em favor do meio ambiente e agradeceu à CDL e ao SICOOB pelos presentes aos alunos.

A Presidente da CDL Mafra e Rio Negro, Fátima Regina F. Granemann destacou a importância do Recicla CDL na Escola para promover a conscientização para uma vida sustentável, “pois além de mobilizar os alunos, alcançamos familiares e professores”. Para ela, “os estudantes são estimulados a desenvolver a criatividade, colocando no papel as percepções sobre o mundo em que vivemos e o que desejamos encontrar nas próximas décadas”.