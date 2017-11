Alunos do Cedup promovem projeto de conscientização ambiental

Neste sábado, a partir das 8h, os alunos do curso de Técnico de Segurança do Trabalho – Turma 2017, do Centro de Educação Profissional – Cedup, estarão realizando no semáforo da Praça Hercílio Luz um pedágio para conscientização ambiental da população riomafrense. Estarão distribuindo mudas de árvores e lixeiras para carro.

Os alunos do Cedup querem despertar na população a necessidade da reutilização de materiais reciclados, como papelão, plástico, vidro, metal, entre outros – que são jogados no lixo comum e até na natureza, contaminando o meio ambiente e contribuindo no aumento de doenças e pragas.

O objetivo do projeto que nasceu nas aulas de Direito Ambiental e Normatizações é que a comunidade entenda a importância da preservação e principalmente da manutenção do meio ambiente, para que possamos ter um natureza mais saudável.