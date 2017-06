Alunos do Pedacinho do Céu visitam a Mini Cidade de Trânsito

O local equipado com estradas e sinalizações simula para as crianças um trânsito urbano e proporciona de forma didática um aprendizado sobre regras e segurança

Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária Autopista Planalto Sul recebeu no dia 22 de maio os alunos da escola Pedacinho do Céu de Mafra, na Mini Cidade de Trânsito, que fica alocada junto a Delegacia da PRF em Mafra.

O local equipado com estradas e sinalizações simula para as crianças um trânsito urbano e proporciona de forma didática um aprendizado sobre regras e segurança.

“O objetivo da ação é apresentar a sinalização viária aos alunos, orientando sobre um trânsito seguro e humanizado, e nada melhor que fazer isso de uma forma divertida, brincando”, ressaltou Pamella Fragoso, assistente dos Projetos Sociais da concessionária.

Ipuã Chaves representando a PRF apresentou as placas e sinalizações, falou da importância de conhecer a regras para evitar acidentes, o uso correto do cinto de segurança, cadeirinha ou acento de elevação, do uso da bebida alcoólica, do celular, por exemplo. “As crianças reproduzem os ensinamentos em casa e tornam-se fiscalizadores dos pais”.