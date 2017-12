Amanhã acontece a 2ª Reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística de Mafra

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) promove amanhã, às 9 horas, no auditório da Cidasc a 2ª reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE) do município de Mafra.

A reunião será conduzida equipe local do Censo Agro 2017 e tem como objetivo apresentar o andamento da coleta de dados na cidade abordando o acompanhamento da coleta de dados no município, onde será feita a avaliação da cobertura do território em conjunto com os membros da comissão para identificar eventuais falhas na cobertura da operação e necessidades auxílio para reverter os casos de recusas, ou para outras dificuldades enfrentadas pela equipe de campo.

O Auditório da Cidasc fica na rua Felipe Schmidr, 423 – Centro, próximo ao Banco do Brasil.